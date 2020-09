Riapertura stadi | Sileri | «Possibile un terzo della capienza All' Olimpico 20-25mila persone»

ItaliaViva : Il nostro impegno anche per lo sport. Oggi alla Camera Question Time con @FerriCosimo e @lucianonobili sulla riaper… - Gazzetta_it : #Spadafora: 'Graduale riapertura di stadi e impianti sportivi, domani il protocollo' - fattoquotidiano : Riapertura degli stadi, Miozzo (Cts): “Una follia aprire a più di mille persone. Si rischiano le conseguenze delle… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Spadafora alla Camera: 'Domani nuovo protocollo per riapertura stadi'. #SportMediaset - ladyrosmarino : RT @Cartabellotta: #Coronavirus: “Dati migliori di Francia, Spagna e Inghilterra? Grazie al #lockdown. Riapertura stadi al 50% adesso è una… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura stadi

Tuttocampo

ROMA - Un protocollo per garantire la riapertura in sicurezza di stadi e impianti dove si svolgono tutte le discipline sportive sia quelle principali che le minori. Lo ha annunciato il ministro per le ...SULMONA – “In seguito alle numerose segnalazioni dei pendolari, che ogni giorno si recano a Roma da Sulmona, mi sono attivata subito, ascoltando il grido di aiuto per il bene del nostro territorio già ...