Da «Speravo de morì prima» al gran finale di «Gomorra» | le serie Sky Original che vedremo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Qualità e coraggio. Sono questi i concetti sui quali Sky ha deciso di puntare per la stagione 2020/2021, proponendo una vasta gamma di contenuti in linea con la tradizione e l’innovazione, la continuità e l’arditezza, alzando l’asticella sempre più in alto per rispondere al catalogo sempre più ricco delle piattaforme concorrenti. Le serie Sky Original si spingono, però, oltre. Partendo da We are who we are, la prima serie televisiva diretta da Luca Guadagnino che arriva su Sky il 9 ottobre, fino a serie attesissime che, come ha spiegato Nicola Maccanico, EVP Programming Sky Italia, manifestano l’esigenza da parte dell’azienda «di fare cose italiane», perché il prodotto locale che fa la differenza. Come Alfredino – Una storia italiana, la serie che racconterà la terribile vicenda che ha visto coinvolto il piccolo Alfredo Rampi nel 1981, caduto in un pozzo artesiano a Vermicino nel 1981 e oggetto di un’attenzione mediatica morbosa e sensazionale. Protagonista Anna Foglietta, qui nei panni di Franca, sua madre: «È una donna che ha salvato le vite di tutti noi. Grazie alla sua motivazione è nato qualcosa di enorme, la Protezione Civile, e ci impegneremo per riscattare questa famiglia da tutto il dolore che ha provato».