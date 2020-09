Clamorosa rivelazione del senatore | “Il Movimento 5 Stelle sparirà”

Leggi su bloglive

(Di martedì 22 settembre 2020) Mondo della politica sconvolto dopo le dichiarazioni delParagone, secondo cui ilscomparirà presto Si sono appena chiusi due giorni importantissimi per la politica italiana. Infatti domenica e lunedì si è votato sia per le elezioni dei governatori di alcune regioni, che per il referendum sul taglio dei parlamentari. A commentare … Questo articolodel: “Ilsparirà” è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.