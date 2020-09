Caso Suarez, parla il colonnello Sarri: perché non sono indagati il giocatore e la Juve. «L’Università cercava prestigio» (Di martedì 22 settembre 2020) Nell’inchiesta della procura di Perugia sullo scandalo dell’esame di italiano truccato di Luis Suàrez, né il giocatore né la Juventus risultano indagate. A spiegare il perché è il tenente colonnello della Guardia di Finanza, Selvaggio Sarri (che sarebbe solo omonimo dell’ex allenatore bianconero, Maurizio) che a Radio Punto Nuovo, riporta il Corriere dello sport, ha chiarito come la Juve abbia solo «organizzato l’esame», considerando che la società era intenzionata a tesserare l’uruguaiano, ma aveva bisogno che fosse comunitario. Un’indagine nata materialmente «per Caso dalle intercettazioni», spiega il colonnello: «Siamo partiti a febbraio 2020 a fare ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) Nell’inchiesta della procura di Perugia sullo scandalo dell’esame di italiano truccato di Luis Suàrez, né ilné lantus risultano indagate. A spiegare il perché è il tenentedella Guardia di Finanza, Selvaggio(che sarebbe solo omonimo dell’ex allenatore bianconero, Maurizio) che a Radio Punto Nuovo, riporta il Corriere dello sport, ha chiarito come laabbia solo «organizzato l’esame», considerando che la società era intenzionata a tesserare l’uruguaiano, ma aveva bisogno che fosse comunitario. Un’indagine nata materialmente «perdalle intercettazioni», spiega il: «Siamo partiti a febbraio 2020 a fare ...

forumJuventus : Caso Suarez, Colonnello finanza: 'Nessuna pressione esterna, iniziativa dell'Università. Juve non indagata' ???… - tuttosport : #Sarri, colonnello della Guardia di Finanza: “La #Juve non è indagata per il caso #Suarez” ?? - Adnkronos : Caso #Suarez, intercettazione: 'Stipendio da 10 mln, deve passare l'esame' - RosannaFella : RT @IlMonociglio: L’esaminatrice di #Suarez all’università di #Perugia era assolutamente imparziale. Non fate caso al suo ultimo tweet! htt… - Vitoodr : RT @SimoneAvsim: Caso #Suarez La Juventus è indagata? No. Potrebbe essere coinvolta nel procedimento penale? No, eventualmente solo qualc… -