Taglio dei parlamentari | italiani dicono Sì al 70%

(Di martedì 22 settembre 2020) Sì verso il 70%. Il referendum sulla riduzione del numero deiha visto la netta vittoria del Sì. I dati ufficiali del Viminale, a poche centinaia di sezioni da scrutinare su 62.346 totali, vedono il Sì al 69,94% contro il No fermo al 30,06% dei voti. Nonostante il Covid-19, buona la percentuale di affluenza. Alle ore 15.00 di lunedì 21 settembre 2020, il dato nazionale dell’affluenza alle urne per il referendum suldeiè del 53,84%, con tutte e 7.903 le sezioni che hanno comunicato il dato definitivo.Nella classifica basata su numero dei votanti, in testa c'è la Valle d'Aosta con il 73,44% seguita appunto dal Trentino-Alto Adige con 70,96% e poi tutte le altre sei Regioni chiamate al voto: nell'ordine Veneto 67,54% Marche 66,39% Toscana 65,88% Puglia 61,91% ...

ShooterHatesYou : Pare di capire che al #Referendum abbia prevalso il sì. Ci sta. Vox populi vox dei. Ora scusate ma mi siedo qui e… - riccardo_fra : Il taglio dei parlamentari è realtà. Un cambiamento che il Paese aspettava da quarant’anni e che il M5S ha realizza… - you_trend : ?? Al #referendum dati parziali interessanti da alcune delle regioni dove il taglio dei parlamentari ridurrà di più… - bsl_bar : RT @ShooterHatesYou: Pare di capire che al #Referendum abbia prevalso il sì. Ci sta. Vox populi vox dei. Ora scusate ma mi siedo qui e asp… - Agricolturabio1 : RT @fulviomarras2: Volevate il taglio dei Parlamentari......Grazie al mio amico Fillo che mi ha fornito la materia prima. -

L’Emilia Romagna ha risposto alla chiamata alle urne per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. In Regione, stando ai dati ufficiali diffusi dal sito del ministero d ...Anche se voi non vi occupate della politica, la politica si occupa di voi, spesso tagliando la sanità, i servizi e i diritti. Emiliano e Fitto restano espressioni della mala politica, esattamente come ...