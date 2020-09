Il comitato tecnico-scientifico sugli stadi: «Ripensiamo ad Atalanta-Valencia, riempirli è una follia» (Di lunedì 21 settembre 2020) Non è un mistero che la decisione di alcune regioni di concedere una riapertura stadi – sebbene molto parziale – al grande pubblico, al momento limitata a 1000 spettatori, trovi l’opposizione del comitato tecnico-scientifico. In questi giorni, la fuga in avanti di Stefano Bonaccini – che ha dato il là a decisioni analoghe di altri governatori sugli accessi limitati agli eventi sportivi all’aperto – non è piaciuta al team di esperti che, dall’inizio della pandemia, sta cercando di contenere la diffusione del virus in Italia. LEGGI ANCHE > Mihajlovic su Bonaccini: «Ci ha pensato lui a riaprire gli stadi, non sembra neanche di sinistra» Riapertura stadi, il comitato ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 settembre 2020) Non è un mistero che la decisione di alcune regioni di concedere una riapertura– sebbene molto parziale – al grande pubblico, al momento limitata a 1000 spettatori, trovi l’opposizione del. In questi giorni, la fuga in avanti di Stefano Bonaccini – che ha dato il là a decisioni analoghe di altri governatoriaccessi limitati agli eventi sportivi all’aperto – non è piaciuta al team di esperti che, dall’inizio della pandemia, sta cercando di contenere la diffusione del virus in Italia. LEGGI ANCHE > Mihajlovic su Bonaccini: «Ci ha pensato lui a riaprire gli, non sembra neanche di sinistra» Riapertura, il...

