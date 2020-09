Marcuzzi a Verissimo, silenzio rotto sul gossip su De Martino: “Surreale” (Di sabato 19 settembre 2020) Alessia Marcuzzi per la prima volta parla del gossip dell’estate, quello che l’ha coinvolta assieme a Stefano De Martino. La storia è nota: Dagospia, qualche settimana fa, ha sostenuto che la conduttrice avrebbe avuto una relazione clandestina con il conduttore napoletano. Relazione che sarebbe stata una delle cause della fine del matrimonio tra Belen e … L'articolo Marcuzzi a Verissimo, silenzio rotto sul gossip su De Martino: “Surreale” proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 19 settembre 2020) Alessiaper la prima volta parla deldell’estate, quello che l’ha coinvolta assieme a Stefano De. La storia è nota: Dagospia, qualche settimana fa, ha sostenuto che la conduttrice avrebbe avuto una relazione clandestina con il conduttore napoletano. Relazione che sarebbe stata una delle cause della fine del matrimonio tra Belen e … L'articolosulsu De: “Surreale” proviene dae Tv.

