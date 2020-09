Uomini e donne, anticipazioni 18 settembre: Tina e Armando, è din uovo scontro (Di venerdì 18 settembre 2020) Le anticipazioni di Uomini e donne del 18 settembre rivelano un forte scontro tra Armando e Tina Oggi ultimo appuntamento settimanale con Uomini e donne. Il programma di Maria De Filippi torna in onda al consueto orario, su Canale 5 con nuove discussioni e nuovi racconti inerenti al parterre. Dopo essersi occupati principalmente del Trono classico, si parlerà molto di uno storico protagonista del trono over, Armando Incarnato. Quest’ultimo sarà attaccato ancora una volta da Tina Cipollari per via della sua ultima frequentazione finita male. P oi si passerà alla tronista Sophie che ammetterà di essere rimasta molto colpita da corteggiatore Facundo. Vediamo nei dettagli ... Leggi su controcopertina (Di venerdì 18 settembre 2020) Ledidel 18rivelano un fortetraOggi ultimo appuntamento settimanale con. Il programma di Maria De Filippi torna in onda al consueto orario, su Canale 5 con nuove discussioni e nuovi racconti inerenti al parterre. Dopo essersi occupati principalmente del Trono classico, si parlerà molto di uno storico protagonista del trono over,Incarnato. Quest’ultimo sarà attaccato ancora una volta daCipollari per via della sua ultima frequentazione finita male. P oi si passerà alla tronista Sophie che ammetterà di essere rimasta molto colpita da corteggiatore Facundo. Vediamo nei dettagli ...

elenabonetti : .@ItaliaViva farà la differenza anche in Campania, non solo nei numeri ma nella possibilità di generare processi. È… - matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l'Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - matteosalvinimi : ??Carcere di Aversa (Caserta): detenuto africano massacra di botte un agente della Polizia Penitenziaria. Solidariet… - sophilos5 : RT @brigitte_gio: Grande fratello, Temptation Island, Uomini e donne.... la potenza di fuoco di Mediaset per contribuire al rincoglioniment…