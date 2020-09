Cristiano Ronaldo, ‘sponsor’ per Madeira: “Votatela come Isola più bella d’Europa…” (Di venerdì 18 settembre 2020) Madeira è sicuramente conosciuta, almeno nell'ambiente calcistico, per aver visto nascere il talento di Cristiano Ronaldo. L'attaccante, ora alla Juventus, si è sempre mostrato molto legato al Portogallo e alla sua città natale così tanto che nelle scorse ore ha deciso di farle da vero e proprio sponsor con un messaggio su Twitter nel quale invita tutti a votarla come l'Isola più bella d'Europa per il 2020.Cristiano Ronaldo 'sponsor' per Madeiracaption id="attachment 1018933" align="alignnone" width="741" Cristiano Ronaldo (getty images)/caption"Sicura, incantevole e straordinariamente bella, Madeira è già ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 settembre 2020)è sicuramente conosciuta, almeno nell'ambiente calcistico, per aver visto nascere il talento di. L'attaccante, ora alla Juventus, si è sempre mostrato molto legato al Portogallo e alla sua città natale così tanto che nelle scorse ore ha deciso di farle da vero e proprio sponsor con un messaggio su Twitter nel quale invita tutti a votarlal'piùd'Europa per il 2020.'sponsor' percaption id="attachment 1018933" align="alignnone" width="741"(getty images)/caption"Sicura, incantevole e straordinariamenteè già ...

