Scuola, è un disastro: contagi, mancanza di prof, studenti lasciati a casa. Famiglie furibonde (Di giovedì 17 settembre 2020) Un disastro, Famiglie furibonde. La riapertura della Scuola si è trasformata in un incubo per professori, studenti e genitori. Casi di contagio, classi inadeguate, ritardi nelle consegne dei banchi, studenti lasciati a casa, orari ridotti all’osso, mancanza di docenti. Solo il 40% degli studenti delle superiori fa lezione in presenza. A denunciarlo, il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio. «Sono soprattutto le secondarie di secondo grado – ha detto – a soffrire la mancanza di spazi e di docenti. Soltanto il 40% degli studenti ha ripreso le attività didattiche completamente in presenza. Risultano, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 settembre 2020) Un. La riapertura dellasi è trasformata in un incubo peressori,e genitori. Casi dio, classi inadeguate, ritardi nelle consegne dei banchi,, orari ridotti all’osso,di docenti. Solo il 40% deglidelle superiori fa lezione in presenza. A denunciarlo, il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio. «Sono soprattutto le secondarie di secondo grado – ha detto – a soffrire ladi spazi e di docenti. Soltanto il 40% degliha ripreso le attività didattiche completamente in presenza. Risultano, ...

LegaSalvini : #MORELLI: Scuola Azzolina: bimbi in ginocchio. UN DISASTRO TOTALE, sotto gli occhi di tutti! #AzzolinaBocciata… - davidealgebris : Uno migliori Licei Classici di Milano. Studenti. Solo 3 giorni di scuola. Dalle 8 alle 11.30. Zero on line altri gi… - SecolodItalia1 : Scuola, è un disastro: contagi, mancanza di prof, studenti lasciati a casa. Famiglie furibonde… - Nicol81885929 : RT @RadioSavana: Disastro scuola: caos totale. #RadioSavana - moriggi : RT @LegaSalvini: #MORELLI: Scuola Azzolina: bimbi in ginocchio. UN DISASTRO TOTALE, sotto gli occhi di tutti! #AzzolinaBocciata https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola disastro Crepet: Scuola, disastro annunciato. Mancano banchi, prof, aule: Azzolina ascolti i consigli di Vasco Rossi Oggi Scuola Fornoli, scuole chiuse dopo l’incendio

Viste le disposizioni anti-Covid-19, che chiedono la garanzia di circolazione dell’aria in ambienti pubblici, il sindaco si è visto costretto a chiudere le scuole di ogni ordine ... comune ha evitato ...

"Per noi questa è una bomba a orologeria"

di MiaoMiao Huang C’è sicuramente la paura del virus e del contagio. C’è il caos - con polemiche a non finire - che in questi ultimi mesi si è sviluppato intorno alla ripartenza della scuola e ci sono ...

Io, prigioniera dei banchi a rotelle

Pubblichiamo l’intervento di una ragazza di 16 anni, studentessa di un liceo romano che racconta il suo ritorno in aula e le nuove regole imposte dal Covid. Sono stata felice di tornare a scuola dopo ...

Viste le disposizioni anti-Covid-19, che chiedono la garanzia di circolazione dell’aria in ambienti pubblici, il sindaco si è visto costretto a chiudere le scuole di ogni ordine ... comune ha evitato ...di MiaoMiao Huang C’è sicuramente la paura del virus e del contagio. C’è il caos - con polemiche a non finire - che in questi ultimi mesi si è sviluppato intorno alla ripartenza della scuola e ci sono ...Pubblichiamo l’intervento di una ragazza di 16 anni, studentessa di un liceo romano che racconta il suo ritorno in aula e le nuove regole imposte dal Covid. Sono stata felice di tornare a scuola dopo ...