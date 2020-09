Trump rassicura gli americani | il vaccino Covid in poche settimane

maumacosi : Questo ci rassicura, più di un eventuale vacci per Sars-cov2 L'arma fine di mondo di Trump: 'Abbiamo qualcosa che n… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump rassicura

L'aveva anticipato nei giorni scorsi, ora Trump lo ha annunciato: nel giro di poche settimane, gli Usa avranno un vaccino. Ma molti sono gli scettici. L’aveva preannunciata come una “sorpresa”. Ora il ...Non è nuovo agli scandali, ha superato in questi primi 3 anni e 9 mesi alla Casa Bianca storiacce che avrebbero affossato qualsiasi altro presidente ed errori e gaffe che avrebbero segnato la fine de ...L’aveva preannunciata come una “sorpresa”. Ora il presidente Usa, Donald Trump, ha detto che il vaccino contro il Covid-19 sarà pronto “nel giro di poche settimane“. L’inquilino della Casa Bianca lo h ...