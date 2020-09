Coronavirus | il bollettino del 15 settembre | salgono i contagiati ma aumentano i tamponi

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi e 7 morti - RaiNews : I dati del ministero della salute sulla pandemia in Italia #coronavirus - SkyTG24 : ?? Stop temporaneo alla sperimentazione del vaccino contro il #Coronavirus dopo che uno dei partecipanti ha sviluppa… - MassimoLandi7 : #Livorno #Covid19 #Coronavirus #Toscana #bollettino Coronavirus, 3 nuovi casi tra Livorno e Provincia, 41 Toscana 1… - PianetaMilan : Bollettino #Coronavirus @DPCgov #15settembre: i dati ufficiali - #CoVid_19 #CoVid19 #Coronavirusitalia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive al Sars-CoV-19 103.640 persone (+176, di cui 35 «debolmente positivi» e 8 a seguito di test sierologici; i casi positivi ...Sono 141, in netto aumento rispetto a ieri, i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria, su 2445 tamponi effettuati. Di questi 9 sono stati riscontrati nell’Asl1 imperiese, 7 da contatto caso confermat ...Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: – Catanzaro: 13 in reparto; 30 in isolamento domiciliare; 187 guariti; 33 deceduti. – Cosenza: 13 in reparto; 2 in terapia intensiva; 91 in iso ...