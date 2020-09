Cormezz: oggi incontro Napoli-Emerson Palmieri, si cerca accordo su ingaggio (Di giovedì 10 settembre 2020) oggi, a Castel Volturno, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, incontrerà gli intermediari di Emerson Palmieri. Il Napoli lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, ma non c’è ancora l’accordo con il Chelsea e neppure quello sull’ingaggio. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “oggi arriveranno a Castel Volturno gli intermediari per Emerson Palmieri, il Napoli tenta il colpo in prestito con diritto di riscatto ma bisogna convincere il Chelsea e trovare l’accordo sull’ingaggio. L’italo-brasiliano chiede 4 milioni, il Napoli propone uno stipendio di 2,5 ... Leggi su ilnapolista

