Soleil Sorge smentisce il flirt con Andrea Iannone: “Non c’è feeling, ho pensato fosse interessato alla visibilità”. Poi lancia una stilettata a Luca Onestini (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nelle scorse settimane ha di nuovo fatto capolino tra le pagine del gossip il nome di Soleil Sorge: dopo essere stata scelta da Luca Onestini a Uomini e Donne, la Sorge ha iniziato, mentre l’ex gieffino partecipava al Gf Vip 2, una storia con Marco Cartasegna, ex compagno di trono di Onestini, salvo poi, dopo la rottura con Marco, innamorarsi di Jeremias Rodriguez nel corso della loro avventura a L’Isola dei Famosi. Ad essere affiancato alla Sorge, oggi single dopo la fine della storia con l’ex naufrago, nelle ultime settimane è stato però Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Un flirt che la Sorge ha categoricamente smentito, ... Leggi su isaechia

