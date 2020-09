«Tutti sapevano ma avevamo paura». Viaggio a Paliano, Colleferro e Artena, dove l’ideologia della prepotenza è diventata legge – Il video (Di martedì 8 settembre 2020) Fascismo, razzismo, violenza cieca. Droga, spaccio, anni di istituzioni mancanti, o forse sopite. Ideologia sì, ma non veramente. Un racconto dei nostri tempi: c’è tutto questo, o forse non c’è niente altro che la “banalità del male” nella morte senza giustificazione alcuna che un ragazzo di 21 anni, Willy Monteiro Suarte, ha trovato nella notte tra sabato e domenica scorsa, picchiato da quattro che sono ragazzi come lui, suoi coetanei. «Una morte che ci interroga Tutti. E un problema “molecolare” che non può essere ridotto a un solo elemento di semplificazione», per Mino Massimei del circolo Arci di Artena, 14mila anime nella Città metropolitana di Roma. Da qui vengono i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, 24 e 26 anni, i due fratelli di Artena ... Leggi su open.online

Bologna — «Parlo di gente che la bamba la può comprare, non pezzenti. Anzi, gente che ti prende, ti mastica e ti sputa». La stessa gente che c’è «ogni fine settimana in tutte le case in cui a Bologna ...

