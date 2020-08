Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 15 agosto 2020 (Di sabato 15 agosto 2020) Estrazioni Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto di sabato 15 agosto 2020. Le Estrazioni di Ferragosto 2020 non si svolgeranno nella serata di oggi, 15 agosto. Come annunciato, infatti, le prossime Estrazioni del Gioco del Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto si svolgeranno lunedì 17 agosto 2020. Per recuperare l’estrazione di oggi, giorno festivo, è stato deciso che la prossima settimana si terranno ben quattro Estrazioni: lunedì 17, martedì 18, giovedì 20 e sabato 22 agosto. Situazione analoga per il gioco del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

