Straniero armato prende in ostaggio guardia nel Duomo di Milano: allerta terrorismo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ha preso in ostaggio una guardia giurata e armato di un grosso coltello si è barricato con lui dentro il Duomo di Milano. Paura a Milano nel monumento simbolo della capitale lombarda. Un uomo è entrato armato di coltello e ha preso in ostaggio una guardia giurata. È successo intorno alle 13 di oggi, mercoledì 12 agosto, secondo quanto confermato dalla Questura di Milano. Il vigilante sarebbe rimasto per alcuni minuti sotto la minaccia dell’arma prima che gli agenti di polizia intervenuti convincesse l’aggressore a desistere. L’aggressore è stato bloccato e disarmato dopo un’opera di mediazione da parte della polizia. Al ... Leggi su chenews

