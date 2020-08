La sinistra europea adesso guarda al centro, mentre il Pd flirta ancora con il populismo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lunedì scorso il partito socialdemocratico tedesco ha annunciato la candidatura di Olaf Scholz come successore di Angela Merkel alle elezioni del prossimo autunno. Una decisione che traccia un trend per i partiti di centrosinistra europei: dopo una stagione di svolta socialista, mai realmente riuscita, adesso si guarda al centro. L’attuale ministro delle Finanze e vicecancelliere tedesco Scholz non è del tutto allineato con l’ala più radicale del partito, quella che aveva conquistato la segreteria dopo le primarie dello scorso anno. L’investitura di Scholz entra così in scia della decisione presa lo scorso aprile dal Partito laburista britannico, che aveva eletto Keir Starmer nuovo leader. Starmer non viene dipinto come un centrista, ma è ... Leggi su linkiesta

I laburisti inglesi e i socialdemocratici tedeschi, per non parlare degli americani di Joe Biden, hanno scelto nuovi leader più moderati e meno socialisti: è la chiusura di una parentesi fallimentare, ...

L’Spd sceglie Scholz. Un liberale di sinistra per il dopo-Merkel

Il ministro delle Finanze guiderà i socialdemocratici nel voto del 2021. E’ vicino al mondo del business: voglio vincere, il governo deve cambiare «Un anseatico in tutto e per tutto», dicono spesso di ...

