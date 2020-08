Parma, è testa a testa per il ruolo di direttore sportivo: due nomi al vaglio (Di martedì 11 agosto 2020) Il Parma sta pensando al futuro dopo la buona stagione che si è da poco conclusa. La prima mossa è stata un pò a sorpresa, ovvero l’addio di Faggiano che ha deciso di legarsi al Genoa. E’ già partita la caccia al sostituto, si preannuncia un testa a testa con la decisione che è attesa a stretto giro di posta. Il primo nome è quello di Stefano Marchetti, uomo mercato del Cittadella. Non è però facile liberarlo dal club veneto, la proposta è di quelle importanti ma bisognerà fare i conti con la controparte. L’altra soluzione porta a Marcello Carli, in questo caso la trattativa è più semplice perché il ds non è legato da vincoli professionali dopo l’addio al Cagliari. Il ... Leggi su calcioweb.eu

