Furto in villa | Facchinetti posta immagini su Instagram

Francesco Facchinetti ha rivelato i retroscena del Furto subito in casa qualche mese. Il dj e produttore musicale è protagonista insieme alla moglie Wilma Faissol della serie tv autobiografica "The Facchinettis" su Realtime e ieri nel corso dell`ultima puntata ha ripercorso il Furto subito qualche mese fa mostrando le immagini dell`effrazione dei malviventi. Nel video Facchinetti, abbracciato alla moglie, racconta: "Sono entrati i ladri in casa, in casa mia c`è una panic room, quando abbiamo sentito i rumori siamo andati lì, io avevo un`arma e ho cercato di dare un`arma anche a mia moglie, ma per chi non ha mai sparato prenderne una non è una cosa semplice". Poi ricorda che la consorte, madre di due dei suoi tre figli, è rimasta sotto choc per una ...

