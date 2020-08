Europa League, le formazioni ufficiali di Shakhtar-Basilea (Di martedì 11 agosto 2020) Sono state rese note le formazioni di Shakhtar e Basilea, gara in programma alle ore 21:00 che andrà a completare il quadro dei quarti di finali. La vincente in semifinale troverà l’Inter che ieri sera a Dusseldorf ha battuto il Bayer Leverkusen. Queste le scelte dei due allenatori: Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. All: Luis Castro Basilea (4-3-3): Nikolic; Widmer, Alderete, Van der Werff, Petretta; Xhaka, Campo, F.Frei; Stocker, Cabral, Pululu. All: Marcel Koller Foto: twitter Shakhtar L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

