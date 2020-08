Coronavirus, Putin: Russia primo Paese a registrare il vaccino - L'Oms: 'Dovrà passare una rigorosa valutazione' (Di martedì 11 agosto 2020) La Russia è il primo Paese al mondo ad aver registrato il vaccino contro il Coronavirus : si chiama Sputnik V . Lo ha annunciato Vladimir Putin . 'Per la prima volta al mondo, è stato registrato un ... Leggi su tgcom24.mediaset

“Un vaccino contro l'infezione da coronavirus è stato registrato per la prima volta al mondo. È un momento molto importante per il mondo intero. So che funziona piuttosto efficacemente e ha superato t ...Il ministero della Sanità russa ha dato il via libera: verrà messo in circolazione a gennaio. Putin: "Mia figlia ha già ricevuto una dose" RUSSIA – La Russia ha registrato il primo vaccino contro il C ...