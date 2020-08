Coronavirus nel Napoletano, tre casi a La Sonrisa: chiuso il Castello delle cerimonie (Di martedì 11 agosto 2020) Sant’Antonio Abate. Si registrano 3 casi di Covid-19 a La Sonrisa, il ristorante diventato celebre grazie al programma tv “Il Boss delle cerimonie”. I tre positivi facevano parte dello staff del locale e fanno parte tutte e tre dello stesso nucleo familiare. Come riporta Il Mattino, i contagiati sono stati portati all’ospedale Cotugno di Napoli … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

