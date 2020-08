Bonucci Juventus, assalto di un top club italiano: pronta la maxi offerta (Di martedì 11 agosto 2020) Bonucci Juventus – Clamorosa voce di mercato per quanto riguarda la Juventus. Si parla infatti della possibile cessione di Bonucci, la seconda dopo quella al Milan di due anni fa. Leonardo Bonucci sarebbe entrato nel mirino della Roma: secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, nelle ultime ore ci sarebbe stata un’offerta dei giallorossi per il calciatore viterbese. Bonucci Juventus, la Roma tenta l’assalto La Roma ha messo nel mirino Leonardo Bonucci. Secondo quanto rivelato su “Juventibus” dal giornalista Luca Momblano, infatti, il difensore viterbese avrebbe ricevuto un’offerta dai giallorossi per la prossima stagione. Non sono state ancora ... Leggi su juvedipendenza

