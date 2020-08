Allegri, compleanno e dubbi sul futuro: sono almeno 5 le possibili squadre da allenare la prossima stagione (Di martedì 11 agosto 2020) 11 agosto 2020, Massimiliano Allegri compie 53 anni. L'ex allenatore della Juventus festeggia il suo compleanno con tanti dubbi sul futuro: dove allenare nella prossima stagione? Questa è sicuramente una delle domande che il mister toscano si sta ponendo negli ultimi mesi, almeno da quando il suo contratto con la Vecchia Signora è scaduto e lo ha reso libero di firmare con un'altra socetà. Secondo Goal, sono almeno 5 le squadre che potrebbero essere interessate al manager di Livorno.Allegri: 5 ipotesi sul futurocaption id="attachment 581513" align="alignnone" width="724" Massimiliano Allegri (getty images)/captionIl 30 giugno 2020 ... Leggi su itasportpress

juventusfc : Buon compleanno, Max Allegri! ?? - UEFAcom_it : Buon compleanno a Massimiliano Allegri ?????? - gianchitosca : RT @juventusfc: Buon compleanno, Max Allegri! ?? - wowiezowie87 : RT @juventusfc: Buon compleanno, Max Allegri! ?? - BorussiaTeethh : RT @juventusfc: Buon compleanno, Max Allegri! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri compleanno

tuttocalcionews

Un avvio di carriera da predestinato per Giampaolo Pazzini, uomo dei goal all'esordio ed eroe di Wembley alla prima partita nello storico impianto. Un avvio di carriera da urlo, tanti goal all'esordio ...Compie oggi, venerdì 31 luglio, 51 anni Antonio Conte, che avrà poco tempo per festeggiare materialmente. Domani l'Inter si gioca il secondo posto sul campo dell'Atalanta. Nel frattempo gli auguri per ...