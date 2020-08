Adani promuove Pirlo alla Juventus: “Ha le pa**e quadrate” (Di martedì 11 agosto 2020) E' pronta ad iniziare la nuova avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus.Nonostante non la notizia del suo approdo alla guida della "Vecchia Signora" avesse scatenato non poche polemiche, c'è già chi - contrariamente - è pronto a scommettere su Andrea Pirlo. E' il caso di Lele Adani che, ai microfoni di "Sky Sport", ha voluto commentare la scelta della società bianconero di affidare la panchina all'ex centrocampista."Lui ha le pa**e quadrate. Non si è seduto sulla panchina della Juve soltanto per fare il gestore, ma per imporre le sue idee di calcio". Leggi su mediagol

Mediagol : #Adani promuove #Pirlo alla #Juventus: “Ha le pa**e quadrate” - Mediagol : Adani promuove Pirlo alla #Juventus: 'Ha le pa**e quadrate' - ArturoDb72 : RT @Spazio_J: - Spazio_J : -

Ultime Notizie dalla rete : Adani promuove Adani promuove Pirlo: 'Ha le palle quadrate, ecco perché ha accettato la Juve' ilBianconero