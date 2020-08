Carceri, al Nord 6 detenuti su 10 sono immigrati, record in Sardegna: 82%. E i buonisti tacciono (Di lunedì 10 agosto 2020) sono 17.510 gli stranieri nelle Carceri italiane al 30 giugno 2020, per una percentuale pari al 32,7% del totale della popolazione detenuta. Il dato emerge nel rapporto di Antigone di metà anno “Il carcere alla prova della fase 2”, presentato oggi, che dedica un capitolo alla presenza degli stranieri negli istituti penitenziari italiani. Carceri: a San Vittore 6 detenuti su 10 Al 30 giugno 2020 i 5 istituti penitenziari con il maggior numero di detenuti stranieri in termini assoluti erano i segunti. La CC di Torino (629 detenuti stranieri, 47,7% sul totale), la CC di Milano San Vittore (514 detenuti stranieri, 59,2 % sul totale), la CC di Roma Regina Coeli (502 detenuti stranieri, 51% sul totale), la CC Firenze Sollicciano (495 ... Leggi su secoloditalia

2014Monaco : RT @SecolodItalia1: Carceri, al Nord 6 detenuti su 10 sono immigrati, record in Sardegna: 82%. E i buonisti tacciono - ReverendoAdria1 : RT @SecolodItalia1: Carceri, al Nord 6 detenuti su 10 sono immigrati, record in Sardegna: 82%. E i buonisti tacciono - CarlottaMiller_ : RT @SecolodItalia1: Carceri, al Nord 6 detenuti su 10 sono immigrati, record in Sardegna: 82%. E i buonisti tacciono - SecolodItalia1 : Carceri, al Nord 6 detenuti su 10 sono immigrati, record in Sardegna: 82%. E i buonisti tacciono… - FlisiMaura : RT @Marvod3: SIAMO ALLE PRESE COI DELINQUENTI LIBERATI DALLE CARCERI DEL NORD AFRICA. Nell'attesa che i ns papaveroni e loro leggi e interp… -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri Nord Carceri, rapporto Antigone: "Nel 2020 già 34 suicidi" Adnkronos Carceri, rapporto Antigone: "Nel 2020 già 34 suicidi"

In carcere nel 2019 ci si è tolti la vita 13,5 volte di più che all’esterno. Nel 2019 sono stati 53 in totale i suicidi negli istituti penitenziari italiani per un tasso di 8,7 su 10.000 detenuti medi ...

Metal detector e distubatori contro i cellulari in carcere

Metal detector e scanner ai raggi ‘x’, dispositivi in grado di rilevare la presenza di telefoni accesi, ma anche apparecchi ‘disturbatori’, che impediscono la ricezione di messaggi e altre comunicazio ...

In carcere nel 2019 ci si è tolti la vita 13,5 volte di più che all’esterno. Nel 2019 sono stati 53 in totale i suicidi negli istituti penitenziari italiani per un tasso di 8,7 su 10.000 detenuti medi ...Metal detector e scanner ai raggi ‘x’, dispositivi in grado di rilevare la presenza di telefoni accesi, ma anche apparecchi ‘disturbatori’, che impediscono la ricezione di messaggi e altre comunicazio ...