Bonus ai deputati, parla consigliera Milano: “Io l’ho chiesto, non vivo di politica” (Di lunedì 10 agosto 2020) Bonus ai deputati, consigliera Milano: “L’ho chiesto, non vivo di politica”. Anita Pirovano si “autodenuncia” sui social spiegando il perché della sua richiesta “Dalle prime indagini sarebbe emerso che i 5 di Montecitorio sarebbero tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva. Inoltre, nella vicenda sarebbero coinvolti addirittura duemila … L'articolo Bonus ai deputati, parla consigliera Milano: “Io l’ho chiesto, non vivo di politica” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Enrico_Liano : RT @petergomezblog: Il M5s chiede ai suoi deputati di rinunciare alla privacy: “Così l’Inps può fare i nomi di chi ha preso il bonus 600 eu… - Master2001_3 : RT @il_brigante07: Corriere della Sera: I furbetti del bonus, la Lega: Forse un disguido dei commercialisti. - Mi73Ma09 : RT @PBerizzi: La sera del 18 marzo da Bergamo, la mia città, ho pubblicato questa fotografia sul sito di @repubblica. È un'immagine che ha… - mellamonicolas : RT @marcodimaio: Nelle ore scorse @INPS_it ha fatto trapelare che 5 deputati, di cui uno di Italia Viva, avrebbero richiesto il bonus per l… - fontalex7 : RT @cicciogia: I cinque deputati del bonus Inps dovrebbero restituire il maltolto. Nel senso di ridarci i 12.500 euro mensili e provare a c… -