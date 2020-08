Al Teatro Argentina l'addio a Franca Valeri. La figlia: "È il vero ultimo saluto" (Di lunedì 10 agosto 2020) La camera ardente di Franca Valeri È, come naturale che sia, in una sala teatrale. Resta aperta dalle 17 alle 21 di oggi lunedì 10 al Teatro Argentina di Roma la camera ardente per salutare la grande ... Leggi su globalist

Roma : #FrancaValeri, la camera ardente sarà allestita oggi al Teatro Argentina di Roma. L’apertura al pubblico è previs… - LaStampa : È morta ieri nella sua casa di Roma l’attrice Franca Valeri Nata a Milano nel 1920, aveva compiuto 100 anni il 31 l… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Roma, la camera ardente di Franca Valeri al teatro Argentina: Al teatro Argentina di Roma la camera ardente per Franca Va… - lillyhami : RT @AgenziaVISTA: Oggi la camera ardente al teatro #Argentina per l'ultimo saluto a #FrancaValeri - vitaindiretta : Cent'anni di gratitudine per la signora dello spettacolo, #FrancaValeri. In collegamento dal Teatro Argentina a… -