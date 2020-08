USA Breaking news del 9 agosto 2020 (Di domenica 9 agosto 2020) Oggi, 9 agosto, ci giungono tante nuove notizie dagli USA. Last news del 9 agosto Trump vara i sussidi anti-covid con ordini esecutivi Il presidente Trump ha firmato il primo degli ordini esecutivi per dei nuovi aiuti per fronteggiare la pandemia. Tale ordine prevede un sussidio addizionale di 400 dollari a settimana per gli americani … Leggi su periodicodaily

danieledann1 : ?? #USA: Scossa di #terremoto magnitudo 5.1 richter nel #NordCarolina con ipocentro a 9.2km di profondità.… - emsiclaire3 : RT @RollingStoneita: Oggi, nel 1976, Elton John e Kiki Dee erano al No.1 della classifica dei singoli più venduti in USA con 'Don't Go Brea… - Domenico_700 : RT @RollingStoneita: Oggi, nel 1976, Elton John e Kiki Dee erano al No.1 della classifica dei singoli più venduti in USA con 'Don't Go Brea… -

Ultime Notizie dalla rete : USA Breaking USA Breaking news dell' 8 agosto 2020 Zazoom Blog Il nuovo “Twilight” è un vampiro fragile: uscito negli Usa “Midnight Sun”, quinto capitolo della saga

Centosessanta milioni di copie vendute, cinque film campioni di incassi e due giovani attori che sulle ali del successo – Robert Pattinson e Kristen Stewart - sono divenute delle vere celebrità hollyw ...

“Milioni di spese per uso personale”, New York fa causa alla NRA

Lo Stato di New York fa causa alla NRA. A fare uscire la clamorosa notizia e’ stata la stessa Attorney General dello Stato, Letitia James, che su Twitter ha annunciato di aver citato in giudizio la po ...

Centosessanta milioni di copie vendute, cinque film campioni di incassi e due giovani attori che sulle ali del successo – Robert Pattinson e Kristen Stewart - sono divenute delle vere celebrità hollyw ...Lo Stato di New York fa causa alla NRA. A fare uscire la clamorosa notizia e’ stata la stessa Attorney General dello Stato, Letitia James, che su Twitter ha annunciato di aver citato in giudizio la po ...