Inzaghi guarda in diretta il rigore di Taremi e lo annuncia all’Inter | “Lo abbiamo preso”

(Di domenica 5 maggio 2024) Dopo la sconfitta contro il Sassuolosi è consolatondo in azioneto come nuovo rinforzo dell'Inter: "già acquistato due giocatori di caratura internazionale"

Archiviata (suo malgrado) la Champions e archiviato (quasi) il discorso scudetto, l' Inter ha già le idee chiare su come muoversi. Tanto che il calciomercato dei probabilissimi campioni d'Italia è già partito da mesi, con operazioni già concluse e una certezza: non ci saranno botti di mercato ...

Taremi ha segna to poco fa il terzo gol del Porto nella sfida che i Dragoes stanno giocando contro il Chaves in campionato. Simone Inzaghi lo ha visto in diretta dopo Sassuolo-Inter. GOL IN DIRETTA ? Collegamento Reggio Emilia-Chaves con Simone Inzaghi che ha visto in diretta il gol di Mehdi ...

Inter-Buongiorno, per Ceccarini non c'è margine di manovra - L'esperto Niccolò Ceccarini, nel consueto editoriale su tuttomercatoweb, ha approfondito le future mosse di mercato dei nerazzurri di inzaghi: "L'Inter, che ha già fatto due scelte per il futuro ...

inzaghi, polemica in tv dopo il ko Inter: "Ti ho sentito tante volte…" - Il tecnico nerazzurro risponde piccato nel post partita dopo la sconfitta col Sassuolo: obiettivo un commentatore ex Lazio ...

inzaghi dopo il Sassuolo: "Non ci piace perdere, abbiamo sbagliato l'approccio, Rinnovo Prima le ultime 3 gare" - SERIE A - Sconfitta indolore per l'Inter già campione d'Italia ma che non piace a Simone inzaghi. "Stasera un po' d'amaro c'è" afferma l'allenatore dell'Inter ...