Festival delle idee alla Malatestiana I dibattiti sulla libertà fanno il pieno

(Di domenica 5 maggio 2024) Grande attesa per il confronto fra i tre candidati sindaci alle comunali di Cesena oggi alle 17 all’aula magna della Bibliotecache chiuderà ilmalatestiano dellapromosso da Nazione Futura, Il Crocevia, Valori econ il sostegno di Confcommercio. Ieriprima giornata è stata folta la partecipazione agli incontri che hanno declinato lasui vari ambiti sociale, economico, educativo e in particolare quello sull’ Europa al quale ha partecipato anche l’ex direttore del Resto del Carlino Andrea Cangini. Ai ’panel’ sul rapporto tra impresa e ambiente, moderato da Luca Salerno di Rai 2, è intervenuto il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani che ha criticato l’ambentalismo reo di considerare l’uomo e l’imprenditore come ...