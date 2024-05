Ilary Blasi - pelle del viso perfetta con microneedling ed esosomi

La presentatrice ha mostrato sui suoi canali social le tecniche di avanguardia che utilizza per mantenere fresco il suo viso. Quali sono le cure di bellezza di Ilary Blasi e in cosa consistono.Continua a leggere Continua a leggere>>

Apri il menu di navigazione - Di ritorno da un viaggio Turchia in occasione del suo compleanno, la conduttrice tv si è regalata due trattamenti beauty rigenerativi e anti age. Ecco cosa sapere delle metodiche medico-estetiche scel ... Continua a leggere>>

The beauty of ilary blasi: what is her secret - ilary blasi si prende spesso cura di sé stessa: la conduttrice ha condiviso con i fan il pomeriggio dall'estetista. Continua a leggere>>

La bellezza di ilary blasi: qual è il suo segreto - ilary blasi si prende spesso cura di sé stessa: la conduttrice ha condiviso con i fan il pomeriggio dall'estetista. Continua a leggere>>