Inter in vacanza

Analisi tattica di Sassuolo-Inter , terminata 1-0 per la squadra di Ballardini. Le seconde linee nerazzurre vanno sotto già nel primo tempo e poi non riescono più a reagire. Rimonta fallita. Di seguito la breve Analisi tattica , a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie ... Continua a leggere>>

PRIMA PAGINA TUTTOSPORT - Max, avviso alla Juve. inter, che regalo al Sassuolo! - La prima pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo. Continua a leggere>>

EDICOLA / TS: inter, regalo al Sassuolo. Buongiorno: “Non penso di andare da nessuna parte” - "inter, che regalo al Sassuolo. Nerazzurri in vacanza ". Così TuttoSport parla in prima pagina della sconfitta della squadra di Inzaghi a Reggio Emilia per uno a zero. Una vittoria importante per i ne ... Continua a leggere>>

Sassuolo-inter, Inzaghi: “Approcciata male, ma meriti al Sassuolo. Sul prossimo anno…” - L’inter cade contro il Sassuolo al Mapei Stadium per 1-0: le parole di Simone Inzaghi nell’immediato post gara ... Continua a leggere>>