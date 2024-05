Svolta nelle crociere | dal 2025 si può navigare nudi rispettando alcune regole

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 5 maggio 2024) Nasce la prima nave da crociera persti, dove si potrà girare liberamente senza vestiti madellesevere Le spiagge per isti esistono da anni. Luoghi in cui chi vuole ha la possibilità di prendere il sole e farsi il bagno senza costume, così come ‘mamma l’ha fatto’. Sono posti che, seppur all’apparenza stravaganti, sono in realtà frequentati da tantissime persone in tutto il mondo. Un contatto diretto con la natura, senza limitazioni e senza vergogna di liberarsi dall’ingombrante abito da mare. Se questa rappresenta già una soluzione valida per chi ha tali passioni, presto ne arriverà un’altra ancor più interessante e, soprattutto, allettante. Tra un anno – esattamente il 3 febbraio del– partirà la prima crociera persti nella storia. La prima nave ...