Arriva la tregua di Israele in Palestina

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 maggio 2024) Sembra sia giunta la notizia di unacheapporrà a Gaza verso la: cessate il fuoco in cambio di rilascio degli ostaggi. Notizia splendida per laa Gaza. Hamas ha approvato la prima fase di un accordo per il rilascio degli ostaggi. Ovviamente il rilascio avviene in cambio di garanzie americane su un completo ritiro didalla Striscia in 124 giorni. Il tutto a completamento delle tre fasi che comporrebbero l’intesa. Quindidovrebbe, con garanzie USA, liberare la striscia e così Hamas riporterà gli ostaggi in Patria. Ladiin: le fonti A rivelarlo è una fonte dei miliziani palestinesi citata dall’emittente israeliana Channel 12, secondo cui le garanzie ...