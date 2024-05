Bento ha detto sì all’Inter La strategia per l’acquisto – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 5 maggio 2024) Il portiereè il primo obiettivo dell’Inter. La dirigenza ha bene in mente lada adottare sul mercato in estate, ecco le prospettive definite dal Corriere dello Sport. MERCATO – L’Inter si è portata avanti sul mercato, ingaggiando i futuri svincolati Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Per il resto dellatutto è fermo fino a che non si saprà la verità sulla situazione di Steven Zhang. Dal futuro del presidente dipendono le scelte in estate della dirigenza nerazzurra, che ha già comunque un preciso obiettivo. Le strategie sono chiare, le priorità anche in casa nerazzurra. La prima si chiamaed è il portiere dell’Athletico Paranaense. Il brasiliano, titolare nelle ultime amichevoli della sua Nazionale, è destinato ad una stagione da secondo dello svizzero Yann Sommer per imparare e fare lo ...