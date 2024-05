Open Day Asp - torna il ‘Villaggio della salute’ con screening gratuiti

(Di domenica 5 maggio 2024)Day Aspper offrirealla popolazione. Oggi e l’8 maggio arriva il VillaggioSalute. Continuano le iniziative per il mese di maggio a favore dei cittadini in ambito di salute, con un vero e proprio villaggio a disposizione per visite gratuite in ottica di una maggiore attenzione alla prevenzione.Day dedicato alla salute – Notizie.comL’Day itinerante dell’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Palermo si appresta are dopo aver già fatto tappa nel cuorecittà, portando servizi e consulenze gratuite nel campoprevenzione sanitaria. Dopo aver visitato le località di Trappeto, Torretta e Trabia, riscuotendo un notevole successo con oltre 2.200 prestazioni ...

