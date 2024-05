Friuli - donna uccide il marito in casa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 5 maggio 2024) 7.56 Un omicidio con molti risvolti ancora da chiarire si è verificato a Bicinicco in provincia di Udine. Unaha ucciso il40enne nella loro abitazione in via Roma. Il delitto, di cui non sono noti modalità e movente, è avvenuto nella serata di ieri. La, anche lei 40enne, è in stato di fermo. Sul fatto indagano i carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale. Il corpo della vittima è stato rinvenuto senza vita in una stanza dell'abitazione. Sul posto anche i carabinieri del reparto scientifico.