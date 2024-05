Video | Carlo Ancelotti festeggia il suo sesto trionfo in campionato mentre il Real Madrid vince la Liga per la 36esima volta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 5 maggio 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ilè diventato ufficialmente campione dellaper ladopo aver sconfitto il Cadice 3-0 al Santiago Bernabeu e la sconfitta per 4-2 del Barcellona. Nonostante abbiano dominato le fasi iniziali facendo riposare i giocatori chiave, i Blancos hanno impiegato fino al secondo tempo per aprire le marcature con Brahim Diaz. 17 minuti più tardi Diaz è diventato fornitore per assistere Jude Bellingham, che poco dopo è entrato come sostituto. E poi, al 93?, Joselu ha coronato un’ottima prestazione per il. Tifosi e giocatori ...