Dalla Francia: incontro tra l’agente di Ronaldo e il ds del PSG (Di domenica 9 agosto 2020) Le indiscrezioni Dalla Francia continuano a vedere Cristiano Ronaldo lontano Dalla Juventus e vicino al PSG. France Football ritiene che il club bianconero non sia all’altezza della classe di CR7 e Le10sport parla di un colloquio avvenuto tra il ds del PSG, Leonardo, e l’agente di Ronaldo, Jorge Mendes. Durante l’incontro si sarebbe parlato prima di James Rodriguez, per poi concentrarsi sul fuoriclasse portoghese. Secondo il quotidiano online infatti, l’eliminazione Dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Lione sarebbe l’occasione giusta per cercare di avvicinare Ronaldo al club campione di Francia. Secondo Foot Mercato sarebbe stato addirittura lo stesso attaccante a chiedere al proprio ... Leggi su sportface

Sport_Mediaset : Dalla Francia: contatto #Leonardo - #Mendes per portare #CR7 al #PSG. #SportMediaset - TuttoMercatoWeb : Juve, dalla Francia: a Lisbona incontro tra Leonardo e Mendes per discutere di CR7 al PSG - Eurosport_IT : Dalla Francia continua il pressing su #CR7, il DS del PSG #Leonardo chiama Jorge #Mendes ?? #PSG | #Ronaldo - sportface2016 : #Calciomercato | L'indiscrezione dalla Francia: Cristiano #Ronaldo starebbe sondando il terreno con il #PSG… - moriecla : RT @AlessandroCere7: Gabin, reporter nelle manifestazioni dei #Giletsjaunes viene arrestato dalla polizia davanti alla figlia di 8 anni in… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Francia Coronavirus, per i novizi positivi ad Assisi il contagio arriva dalla Francia Il Mattino Dalla Francia: incontro tra l’agente di Ronaldo e il ds del PSG

Le indiscrezioni dalla Francia continuano a vedere Cristiano Ronaldo lontano dalla Juventus e vicino al PSG. France Football ritiene che il club bianconero non sia all’altezza della classe di CR7 e Le ...

Virus, ci sono sei nuovi casi tutti nel Sud Sardegna: tra loro un turista arrivato dalla Francia

. Sono 1.439 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 6 nuovi casi nel ...

Le indiscrezioni dalla Francia continuano a vedere Cristiano Ronaldo lontano dalla Juventus e vicino al PSG. France Football ritiene che il club bianconero non sia all’altezza della classe di CR7 e Le .... Sono 1.439 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 6 nuovi casi nel ...