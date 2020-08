Barcellona-Napoli, Mertens: “Partita regalata, abbiamo creato tanto” (Di sabato 8 agosto 2020) “abbiamo regalato la partita. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato che stiamo bene. abbiamo creato tanto, dopo aver preso il primo gol ci siamo dimenticati quello che dovevamo fare. Tuttavia, se continuiamo così il prossimo anno faremo bene: abbiamo tanta fame, peccato per oggi“. Lo ha detto Dries Mertens dopo la sconfitta del Napoli contro il Barcellona negli ottavi di ritorno di Champions League. Sull’addio di Callejon: “Ci mancherà tanto, ha sfornato tanti assist – spiega il belga a Sky Sport – Ma ci sono altri giocatori che devono alzare il livello e prendere il suo posto”, ha concluso Mertens. Leggi su sportface

Barcellona – La indecifrabile stagione del Napoli s'è conclusa con una sconfitta a testa alta al Camp Nou e con tanti rimpianti, per quello che poteva essere e non è stato.