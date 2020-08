Vidal non si nasconde: “Mi vedo alzare la Champions League col Barcellona” (Di venerdì 7 agosto 2020) Arturo Vidal non si nasconde e parlando ai microfoni del Mundo Deportivo parla apertamente di vincere la Champions League. Un'annata delicata per il Barcellona e il centrocampista cileno lo sa bene ma affronta i temi scottanti senza troppi problemi.Vidal: "Mi vedo alzare la Champions League""Messi è il numero uno, il nostro capitano, i suoi complimenti fanno sempre piacere. Quando sei nella migliore squadra del mondo devi farti sempre trovare pronto quando vieni chiamato in causa. L’inizio della stagione non è stato facile per me, ma ho fatto di tutto per convincere l’allenatore a puntare su di me", ha spiegato Vidal sulle difficoltà iniziali e l'ottimo rendimento degli ultimi mesi. ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Vidal non Vidal: “Inter? Ho un altro anno di contratto con il Barcellona. Qui sono felice” passioneinter.com Sampdoria: nel cda entra Vidal, uomo di fiducia di Ferrero

Non una rivoluzione vera e propria, ma un ampio rimpasto, questo sì: l’assemblea degli azionisti blucerchiati ha nominato stamane il nuovo cda della Samp, che rimarrà in carica tre anni, sino a fine 2 ...

Probabili formazioni Barcellona Napoli: Vidal e Busquets squalificati, Insigne in dubbio

Barcellona: Il tecnico dei padroni di casa Quique Setién non potrà schierare i due squalificati Vidal e Busquets; l’unico dubbio dovrebbe essere a centrocampo con chi farà il playmaker e chi la mezzal ...

