Mistero sulla strage di elefanti in Botswana, morti centinaia di esemplari: potrebbe essere una tossina naturale (Di venerdì 7 agosto 2020) centinaia di elefanti erano stati trovati stesi al suolo nel Delta dell’Okavango e la situazione aveva portato a lanciare l’allarme: gli elefanti del Botswana stanno morendo. Da mesi, i conservatori della fauna selvatica stanno indagando per capire cosa ci sia alla base di questa strage. Sin da subito era stata esclusa l’ipotesi bracconaggio, visto che le loro zanne erano intatte, così come quella di un nuovo virus che li stava sterminando. Ora è stata avanzata una nuova ipotesi: ad uccidere gli elefanti del Botswana, Paese dell’Africa meridionale con la più grande popolazione di elefanti del mondo (circa 130.000), potrebbe essere una tossina presente ... Leggi su meteoweb.eu

