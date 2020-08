Lav Lampedusa: «Nessuna segnalazione di cani scomparsi o uccisi» (Di venerdì 7 agosto 2020) Tutto è partito da un ‘reportage’ pubblicato con il classico titolo-grido su Libero Quotidiano di venerdì 7 agosto. L’articolo, al suo interno, riporta una frase di una donna che, al cronista inviato sull’isola, ha detto che i migranti mangiano cani. Anzi, che hanno ucciso e mangiato i suoi quattro cani. Per cercare di fare più chiarezza abbiamo contattato l’organizzazione no profit ‘I cani di Lampedusa’, che fa parte di un ampio progetto della Lav (Lega anti-vivisezione) sull’isola, proprio per tutelare (soprattutto) i randagi che vivono sull’isola. LEGGI ANCHE > Come ha fatto Libero a fare il titolo sui «migranti che hanno mangiato 4 cani» a Lampedusa «Dopo aver letto il ... Leggi su giornalettismo

SalvatoreMirag7 : RT @giornalettismo: Dopo aver letto il titolo di #Libero sui #migranti che avrebbero ucciso e mangiato 4 cani, la Lav di #Lampedusa ha chie… - giornalettismo : Dopo aver letto il titolo di #Libero sui #migranti che avrebbero ucciso e mangiato 4 cani, la Lav di #Lampedusa ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Lav Lampedusa Migranti mangiano cani, la smentita della Lav Lampedusa e dei vigili Giornalettismo La migrante col barboncino al guinzaglio: "Sono qui per trovare lavoro e libertà"

Tra i vari migranti giunti ieri sulle coste siciliane ci sono anche 11 tunisini, fra cui tre donne, una con cappello di paglia e barboncino al guinzaglio. Erano su un barchino intercettato al largo di ...

Tra i vari migranti giunti ieri sulle coste siciliane ci sono anche 11 tunisini, fra cui tre donne, una con cappello di paglia e barboncino al guinzaglio. Erano su un barchino intercettato al largo di ...