Barcellona, Rakitic ha le idee chiare: “Obiettivo Final Eight” (Di venerdì 7 agosto 2020) Sembra esserci fiducia nello spogliatoio del Barcellona ìn vista del match di sabato sera contro il Napoli valido per gli ottavi di Finale di Champions League. Dopo le parole in conferenza di Sergio Busquets e del tecnico Quique Setien, ecco che anche Ivan Rakitic, attraverso i propri canali social, ha voluto dire la sua.Rakitic: "Obiettivo Final Eight"caption id="attachment 923663" align="alignnone" width="555" Rakitic Barcellona (getty images)/captionCarico e sicuro il centrocampista croato in vista della gara contro il Napoli. Nonostante il momento di evidente emergenza in casa blaugrana, Ivan Rakitic pensa positivo e accompagnando un'immagine dell'ultimo allenamento ha scritto: "Mode: Champions League. Objective: Final 8". ... Leggi su itasportpress

