Lavoro, McDonald's cerca 40 persone per il ristorante di Grumello (Di mercoledì 5 agosto 2020) Entro il prossimo 22 agosto sarà possibile inviare la propria candidatura sul sito McDonalds.it e accedere al processo di selezione per entrare a far parte della squadra crew. Nella prima fase di ...

Grumello del Monte (Bergamo), 5 agosto 2020 - McDonald's cerca 40 persone per il nuovo ristorante di Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. Entro il prossimo 22 agosto sarà possibile inviare la ...

Nuova apertura a Grumello del Monte McDonald’s cerca 40 nuovi lavoratori

C’è tempo fino al 22 agosto per partecipare alle selezioni online e entrare a far parte del team McDonald’s. McDonald’s cerca 40 persone dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il c ...

