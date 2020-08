Cosa c’è nel decreto di agosto: impera la logica dei bonus. Sindacati pronti allo sciopero sui licenziamenti (Di mercoledì 5 agosto 2020) bonus bar e ristoranti e proroga della cassa integrazione. Queste le novità contenute nel decreto da a 25 miliardi di euro atteso per il varo in Consiglio dei ministri probabilmente giovedì. Si tratta di un provvedimento che porta circa cento miliardi di finanziamenti in deficit per l’emergenza Covid (insieme al Cura Italia e dl Aprile) e che ha lo scopo di prolungare le misure chiave dei precedenti decreti e introdurne di nuove sostenendo l’economia fino a fine anno e quindi fino al varo dei nuovi interventi con la Legge di Bilancio. Il bonus bar e ristoranti Il governo lavora in questi giorni a un bonus già nel decreto agosto sugli acquisti, concentrato sui settori che stentano a ripartire: bar e ristorazione. Si tratterebbe di restituire il ... Leggi su secoloditalia

