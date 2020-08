Arrestato l’imprenditore Matteo Bucaria, l’accusa: ha pagato per fare uccidere il cognato (Di martedì 4 agosto 2020) Era certo dopo sette anni di averla scampata, poi il “ruolo” assunto agli occhi degli inquirenti, magistrati compresi, di collaboratore antimafia rappresentava una maggiore certezza. Un insospettabile. Ed invece, a tradirlo un inatteso particolare, una lettera diventata una rivelazione. Così dopo sette anni si scopre il mandante di una mancato omicidio: è Matteo Bucaria, imprenditore... L'articolo Arrestato l’imprenditore Matteo Bucaria, l’accusa: ha pagato per fare uccidere il cognato puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

