Salernitana, Ventura: «Non mi sono dimesso, non ho rinnovato il contratto come da richiesta» (Di lunedì 3 agosto 2020) L’ex allenatore della Salernitana, Gian Piero Ventura, ha chiarito la propria posizione in un’intervista alla Gazzetta Dello Sport L’ormai ex allenatore della Salernitana, Gian Piero Ventura, ha voluto chiarire la propria posizione sulle presunte dimissioni da lui presentate alla società. Ecco le parole dell’ex commissario tecnico dell’Italia: «Non è vero che mi sono dimesso: non ho rinnovato il contratto, come mi era stato chiesto più volte durante la stagione. Ne ho parlato con il ds Fabiani in modo cordiale, come sempre. Il video di Lotito non c’entra niente, e questa è la seconda cosa da spiegare per evitare equivoci. Capisco la tensione, la ... Leggi su calcionews24

